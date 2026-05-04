El Gobierno nacional dispuso nuevas restricciones dentro de la Casa Rosada tras la reapertura de la sala de periodistas, que había permanecido cerrada durante diez días. A partir de ahora, los trabajadores de prensa pueden ingresar nuevamente, aunque bajo un esquema más limitado y con mayores controles.

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Entre los cambios, se estableció un nuevo sistema de acceso por Balcarce 78 con DNI y credencial obligatoria, reemplazando el mecanismo anterior. Además, se restringió la circulación en distintos sectores del edificio, incluyendo áreas como la sala de periodistas, sanitarios, cafeterías y el Patio de Malvinas, así como pasillos clave donde funcionan oficinas del entorno presidencial.

También quedaron inhabilitados espacios de uso común como el Patio de las Palmeras y el balcón interno, desde donde se podía observar el movimiento de funcionarios. Incluso se modificaron estructuras internas, como vidrios esmerilados en pasillos, para limitar la visibilidad hacia sectores sensibles.

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La decisión se tomó luego de una investigación iniciada por la difusión de imágenes grabadas dentro del edificio con anteojos inteligentes, lo que derivó en denuncias y en la revisión de los protocolos de seguridad. Desde el Gobierno sostienen que se trata de medidas preventivas, aunque las nuevas disposiciones generan impacto en la dinámica habitual del trabajo periodístico dentro de la sede presidencial.

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