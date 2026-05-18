En la Zona A, los líderes continúan firmes en la pelea por la cima y cada vez se corta más el lote de equipos protagonistas. Argentinos del Sud ratificó su gran momento tras vencer 3-0 a San José y sigue muy cerca de la punta, mientras que Quilmes dio una verdadera exhibición al golear 7-1 a Chapadmalal para meterse también en el pelotón de arriba.

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Otro que aprovechó la fecha fue Racing, que superó 2-1 a General Mitre y escaló posiciones en una tabla muy ajustada. Kimberley y El Cañón igualaron 1-1.

Alvarado consiguió un sólido triunfo como visitante por 2-0 frente a San Lorenzo, Once Unidos derrotó 2-0 a Colegiales y River protagonizó la goleada de la jornada con un contundente 9-1 sobre Almagro Florida.

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En la Zona B, Atlético Mar del Plata sigue demostrando que es el gran candidato. El “Decano” derrotó 3-0 a Banfield y continúa liderando con autoridad un grupo en el que parece no encontrar obstáculos.

Detrás aparecen San Isidro y Deportivo Norte, ambos ganadores en la fecha. San Isidro aplastó 5-0 a Unión, mientras que Deportivo Norte venció 2-0 a Boca y logró superar a Cadetes en la tabla.

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Justamente Cadetes sufrió una dura caída frente a Nación por 2-1, mientras que el otro golpe importante de la jornada lo recibió Círculo Deportivo. El conjunto otamendino perdió 2-1 ante Independiente y quedó relegado luego de ser superado por Talleres, que derrotó 3-1 a Libertad.

La fecha se completó con el empate sin goles entre Al Ver Verás y General Urquiza, en un torneo que empieza a entrar en una etapa decisiva, donde cada punto comienza a valer cada vez más.