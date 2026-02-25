Una nueva fecha en el polideportivo Islas Malvinas.

El héroe de la noche fue Federico Harina. El escolta brilló con 25 puntos y cinco triples, y selló la victoria con un bombazo a falta de apenas tres segundos que desató el festejo tricolor en Mar del Plata.

Desde el arranque el partido fue intenso y entretenido. Unión apostó a atacar cerca del aro, mientras que Villa Mitre lastimó desde larga distancia. Pese a la salida temprana de Pennacchiotti por faltas, el equipo bahiense no perdió el rumbo y, con una ráfaga de triples, sacó ventaja para cerrar el primer cuarto arriba 22-18.

En el segundo parcial, el local reaccionó con energía y pasó al frente tras un buen arranque. Sin embargo, Villa Mitre mantuvo la calma, movió bien la pelota y volvió a golpear. Con una ofensiva ordenada y el aporte de Harina y Pennacchiotti, logró escaparse por diez puntos. Unión descontó con dos triples seguidos y se fue al descanso apenas dos abajo: 37-35.

El tercer cuarto fue de ida y vuelta. Ambos equipos encontraron el gol y el juego ganó en emoción. Unión, con Yarza y Flossi como estandartes, logró pasar al frente sobre el cierre (63-61) tras un doble en la última jugada.

En los diez minutos finales aparecieron los nervios y bajó la efectividad. Cada ataque valía oro y el cierre fue tan apretado como prometía la previa. Allí volvió a surgir Harina: tras convertir cinco puntos seguidos, clavó el triple decisivo a tres segundos del final para el 80-77 definitivo. Unión tuvo la última chance, pero perdió la pelota y Villa Mitre celebró un triunfo vital en su pelea por meterse entre los doce mejores.

Unión volverá a jugar este viernes 27 a las 21hs en el Polideportivo Islas Malvinas, mientras que Villa Mitre cerrará su gira este miércoles frente a Quilmes de Mar del Plata, con la ilusión renovada y la confianza en alza.

