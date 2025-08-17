La reunión, que tendrá lugar este lunes en la Casa Blanca, congregará al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a más de media docena de líderes de la región.

Ads

Tras la reciente cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, el foco se ha puesto en un posible acuerdo de paz. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, afirmó que se lograron avances significativos, con Putin supuestamente aceptando concesiones territoriales y garantías de seguridad para Ucrania.

Sin embargo, estas declaraciones contradicen las posturas públicas de Putin, lo que genera escepticismo en Europa.

Ads

Puede interesarte

Los líderes europeos, que ya tuvieron una reunión virtual, viajaron a Washington para coordinar su postura. Entre los asistentes clave se encuentran el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el secretario general de la OTAN Mark Rutte.

La reunión de mañana se dividirá en varias partes: primero, un encuentro individual entre Trump y Zelensky, y luego una sesión grupal con los líderes europeos. Los temas a discutir incluyen las demandas territoriales de Rusia y la forma de establecer garantías de seguridad para Ucrania, un punto central para los europeos, que buscan asegurar un futuro de paz duradera.

Ads

A pesar de las afirmaciones de progreso por parte de la delegación de Trump, la incertidumbre persiste. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha intentado moderar las expectativas, señalando que si bien hay avances, un acuerdo de paz todavía está lejos.

Fuente: CNN