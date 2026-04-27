Líder de la ultraderecha británica anticipó una reunión con Milei y habló de Malvinas
Nigel Farage aseguró que viajará a la Argentina para encontrarse con el Presidente y ratificó que la soberanía de las islas es “innegociable” para el Reino Unido.
Nigel Farage, uno de los principales referentes de la ultraderecha británica, afirmó que viajará a la Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei y lanzó una fuerte advertencia sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
El dirigente, líder del partido Reform UK y cercano ideológicamente al mandatario argentino, sostuvo que el control británico sobre las islas es “innegociable” y adelantó que se lo planteará personalmente a Milei durante un encuentro previsto para los próximos meses en Buenos Aires.
Las declaraciones se producen en medio de una renovada tensión diplomática por la cuestión Malvinas, luego de versiones sobre un posible cambio en la postura de Estados Unidos respecto al histórico respaldo a Reino Unido.
Hasta el momento, desde la Casa Rosada no hubo confirmación oficial ni desmentida sobre una eventual reunión entre ambos dirigentes, aunque el vínculo político e ideológico entre Farage y Milei es conocido.
Farage también deslizó que buscará dialogar con el expresidente estadounidense Donald Trump sobre el tema, al insistir en que Londres no negociará la soberanía del archipiélago.
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