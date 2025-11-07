El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata anunció la apertura de la licitación para la ejecución de la segunda etapa del plan integral de bacheo de pavimentos de hormigón en el puerto local. La obra, que demandará una inversión de casi $448 millones, forma parte de un programa sostenido de recuperación de calles, avenidas y muelles, con avances significativos en distintos sectores de la jurisdicción portuaria.

La apertura de sobres con las ofertas se realizará el próximo miércoles 12 a las 11:00. El proyecto está a cargo de la Gerencia de Obras del Consorcio y contempla un plazo de ejecución de 120 días corridos.

El plan previsto abarca una superficie de casi 3000 m² e incluye trabajos en las avenidas Prefectura Naval Argentina, Pesquero Dorrego y de los Pescadores; en las calles Buque Pesquero Mariluz II y Buque Pesquero Merlín; y en sectores operativos como el Espigón N°1, Espigón N°2, acceso a báscula y salida de automóviles de Terminales 2 y 3.

El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata indicó que la puesta en valor de todo el ecosistema vial del puerto, tanto de las áreas operativas como de las calles y avenidas de nuestra jurisdicción, que incluye pavimentación, bacheo y señalética, “es prioritaria para garantizar la seguridad y la accesibilidad. Forma parte de un programa que venimos ejecutando de manera sostenida y sistemática”.

Esta nueva etapa dará continuidad a la primera fase ya ejecutada, que permitió recuperar y poner en uso una amplia zona del puerto con calles y avenidas completamente reparadas.

