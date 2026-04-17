El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, licitó la obra de desagües pluviales en la Cuenca V, en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, con una inversión de $11.949.994.486,07, con el objetivo de evacuar excedentes hídricos hacia el arroyo Los Patos y mitigar anegamientos.

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El proyecto contempla la construcción de cerca de 8.800 metros lineales de conductos pluviales, compuestos por un colector principal y ocho ramales, junto con cámaras de inspección, cámaras de empalme, sumideros y la embocadura al conducto receptor existente.

Según se informó, la obra permitirá mejorar el drenaje urbano y reducir los efectos de lluvias intensas que actualmente generan daños materiales en viviendas y pavimentos, además de interrumpir el transporte de pasajeros y aislar a vecinos en distintos sectores de la localidad.

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Al respecto, el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Alvarez, señaló que “las obras que mitigan el riesgo de anegamientos e inundaciones son parte primordial en las políticas públicas, sobre todo en el contexto de cambio climático que estamos viviendo”. Y agregó: “Brindan mejoras sustanciales en la calidad de vida de los bonaerenses, además de traer grandes beneficios económicos para la región”.

Además del impacto inmediato en la reducción de anegamientos, la nueva red facilitará la futura ejecución de servicios de cloaca y agua corriente, contribuyendo al desarrollo urbano y a mejores condiciones de vida para los habitantes de Santa Clara del Mar.

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