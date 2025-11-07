El Municipio de General Pueyrredon abrió el llamado a licitación para implementar un rediseño completo del transporte urbano de pasajeros. Con modificaciones en recorridos, infraestructura, tecnología y tarifas, el objetivo es modernizar el sistema y brindar un servicio más equitativo y eficiente en Mar del Plata, Batán y las zonas periurbanas. El debate y aprobación legislativa vinculado a esta renovación del sistema será tratado por el nuevo Concejo Deliberante que asuma tras el 10 de diciembre, con discusión prevista durante 2026, en el marco del proceso de adjudicación y puesta en marcha del servicio.

Más barrios conectados, viajes más cortos y un sistema pensado para la vida real

El nuevo esquema del Servicio Integrado de Transporte Urbano busca superar el modelo radial histórico —donde casi todos los viajes pasan por el microcentro— para dar paso a una red híbrida que atienda los desplazamientos reales de una ciudad extensa, con subcentros barriales y necesidades de movilidad más diversas.

La reorganización del sistema prioriza a quienes más dependen del colectivo y hoy enfrentan viajes largos, trasbordos forzados y esperas inseguras. Entre las novedades destacadas se encuentra la creación de una Línea Anular que recorrerá grandes avenidas como Constitución, Alió y Juan B. Justo, además del litoral costero, conectando zonas educativas, sanitarias, productivas y recreativas, y evitando la circulación por el centro para la mayoría de los viajes interbarriales.

La red quedará conformada por 35 líneas, divididas en dos grupos operados por distintas empresas para mejorar la competencia y evitar posiciones dominantes. Las líneas rápidas tendrán prioridad de circulación en avenidas y paradas espaciadas para reducir tiempos de viaje, mientras que las líneas subordinadas garantizarán la accesibilidad dentro de los barrios y la vinculación con los corredores principales.

Además, el plan integra de forma plena a Batán, Estación Camet y Sierra de los Padres como parte del sistema urbano, una demanda histórica para reducir brechas territoriales y facilitar el acceso al empleo, la educación y los servicios públicos.

Se implementará la integración tarifaria, con transbordos sin costo adicionales dentro de una ventana temporal, una medida especialmente orientada a estudiantes, personas mayores y trabajadoras de la economía del cuidado.

El Municipio considera también la fuerte caída de pasajeros registrada tras la pandemia, y apunta a recuperar usuarios con un servicio más seguro, competitivo y confiable.

Infraestructura más segura, accesible y con tecnología para mejorar la experiencia del viaje

El pliego incorpora criterios urbanos y sociales para garantizar un viaje más cómodo desde la salida del hogar hasta el destino final. Se crearán intercambiadores y paradas jerarquizadas en distintos puntos del sistema, con mejor iluminación, cámaras, señalización clara, refugios confortables y accesibilidad universal.

La seguridad se entiende como una condición durante todo el recorrido del pasajero, no solo una vez dentro del colectivo, por lo que la ubicación y el diseño de la infraestructura apunta a reducir riesgos durante esperas y trasbordos.

La renovación tecnológica exigirá colectivos con piso bajo, rampas, videovigilancia interna, Wi-Fi, pantallas informativas y sensores, además de seguimiento satelital y monitoreo en tiempo real, lo que permitirá controlar frecuencias, tiempos y recorridos con mayor transparencia para la ciudadanía.

El plan también reconoce la alta proporción de adultos mayores en la ciudad, el peso de la población estudiantil en la demanda y la movilidad estacional que caracteriza a Mar del Plata, con picos turísticos que requieren capacidad operativa adaptable.