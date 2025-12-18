La licitación para la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Mar del Plata finalizó sin oferentes y será declarada desierta. Así lo confirmó el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, en diálogo con El Marplatense.

“Quedó desierta la licitación de la terminal de contenedores del puerto de Mar del Plata”, señaló Gutiérrez, al detallar que la apertura de sobres se realizó el pasado 15 de diciembre, tal como estaba previsto luego de la prórroga dispuesta por el Consorcio.

En ese sentido, explicó que “el pliego había sido comprado por tres empresas, pero ninguna presentó una propuesta”, a pesar de tratarse de un llamado de carácter nacional e internacional. “Por el momento quedó sin adjudicatario y seguramente será declarado desierto por el directorio, porque no se registró ninguna oferta para la operación de la terminal”, afirmó.

Gutiérrez recordó que la instancia de apertura de sobres “había sido fijada originalmente para el 10 de noviembre”, pero debió ser reprogramada. “La postergamos por 40 días a raíz de distintos planteos que formularon las empresas que habían comprado los pliegos y también los gremios vinculados a la estiva”, explicó.

Con este escenario, el futuro de la terminal entra ahora en una etapa de análisis. “A partir de ahora queda en manos del directorio y de esta presidencia tomar las decisiones hacia el futuro”, sostuvo el titular del Consorcio Portuario.

Finalmente, Gutiérrez remarcó la importancia estratégica del espacio y adelantó que se evaluarán nuevas alternativas. “Tenemos que definir qué tipo de pliego vamos a elaborar y cómo seguir utilizando este espacio tan necesario para el puerto local”, concluyó.