En el marco de la modalidad de licitación de playas sin un pliego preestablecido, el gobierno municipal abrió el proceso para concesionar por los próximos 25 años la explotación comercial de la Playa Acevedo, más conocida como Costa del Sol o La 40 -una al lado de la otra-, a cambio de un canon de $35 millones anuales.

La novedad generó una fuerte reacción en el club Once Unidos, cuyo presidente, Horacio Taccone, advirtió que el pliego recientemente publicado excluye a las asociaciones civiles sin fines de lucro, como los clubes, de la posibilidad de participar como oferentes.

“En abril, cuando hicimos la paella aniversario del club, el intendente y el presidente del EMTuryC anunciaron que nos íbamos a presentar. Estuvimos esperando los pliegos y, cuando se publicaron la semana pasada, nos encontramos con que los clubes no podemos participar. Eso es una barbaridad. Además de ser inconstitucional, es incoherente e ilógico”, cuestionó Taccone en diálogo con El Marplatense.

El dirigente recordó que en otros casos el municipio sí otorgó playas y permisos a instituciones deportivas y sociales, como el Ocean Club, el Golf Club o la playa Chica, cedida a la ONG APAM, además de permisos precarios para scouts, mutuales y centros de jubilados. “Nosotros no queremos un permiso precario ni que nos regalen nada. Queremos competir en igualdad de condiciones”, subrayó.

Desde Once Unidos habían presentado un proyecto para desarrollar allí una “playa deportiva gratuita”, con competencias de beach vóley, handball, tennis, hockey y fútbol reducido, además de escuelas y centros de entrenamiento. “Era un proyecto muy lindo pensado para la ciudad, pero parece que no nos quieren en la cancha”, lamentó Taccone.

El viernes pasado el club presentó un recurso de impugnación de casi 50 páginas ante el EMTuryC, con jurisprudencia que respalda su postura. “Esperamos que lo resuelvan administrativamente. Si no, tendremos que recurrir a la Justicia, aunque sería un disparate judicializar algo que es tan claro”, advirtió el dirigente.

La definición sobre la licitación se dará en los próximos días, mientras crece la tensión entre las asociaciones civiles que buscan participar y el municipio, que deberá decidir si mantiene la exclusión o habilita a los clubes a competir como oferentes.