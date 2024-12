El proyecto de licitación nacional e internacional para la mejora y mantención del Estadio “José María Minella”, el Polideportivo “Islas Malvinas” y las zonas aledañas del Parque Municipal de los Deportes; finalmente fue aprobado en el Concejo Deliberante y durante el 2025 seguramente se avanzará en una concesión por 30 años con posibilidad a que se extienda a 40, para quien desee presentarse.

En el recinto, el concejal Ricardo Liceaga Viñas fue uno de los que defendió esta idea y en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) indicó que “nos tenemos que preguntar qué quieren los marplatenses para el estadio Minella”. Luego agregó que “no tenemos ninguna duda que todos queremos lo mejor, es un estadio emblemático de nuestra ciudad, seguramente el escenario deportivo más importante y todos lo queremos ver bien. El intendente entendió y lo dijo siempre, que no puede recibir más parches, esto hay que darle una solución de fondo y para siempre que creemos que es ésta, que alguien se haga cargo, lo ponga en condiciones como lo han hecho en otras provincias ya sea Mendoza, Córdoba o Santiago del Estero y que no quede solamente en arreglar un estadio sino que lo mantenga”.

El hecho de contar con distintos eventos a lo largo de todo el año es otro de los puntos claves en el pliego: “Sobre todas las cosas queremos que se garantice tener por lo menos 23 eventos durante todo el año. El estadio este año tuvo un solo recital. Si nosotros tenemos un estadio para tener solamente un recital, más allá de los partidos de los equipos locales que juegan durante todo el año, tampoco tendría sentido. Entendemos que la solución es arreglarlo, ponerlo en condiciones para que puedan volver los grandes eventos y gente capacitada para poder llenar de eventos la ciudad durante todo el año”.

Todo tiene que estar coordinado además con la utilización que le dan los equipos locales una vez que el estadio esté en condiciones: “El pliego habla de que las ordenanzas vigentes siguen, o sea, los clubes de la ciudad pueden seguir jugando. La cuestión es de fondo, encontrar una solución, que el estadio vuelva a estar en condiciones y que esté lleno de eventos deportivos”.

Ante los planteos que hizo la oposición, Liceaga Viñas destacó que el rumbo es el correcto y es la única iniciativa que ofrece una solución: “entiendo que hay gente de otros espacios que no coincide con lo que se votó ayer en el Concejo Deliberante, tendrán sus argumentos, sus razones, pero nosotros estamos convencidos de lo que hicimos. Hay que tomar decisiones de fondo, porque el estadio no se deterioró de un día para otro. No se pudo tener en condiciones y entendemos que nosotros tampoco lo vamos a poder hacer”.