El Gobernador Axel Kicillof anunció este jueves cambios en el régimen de las escuelas secundarias que comenzarán a regir a partir del año próximo. Entre todos los cambios comunicados se indica que los alumnos de la secundaria no podrán repetir. “Pasan todos, no importa si saben o no”, expresaron en un comunicado representantes marpatenses de La Libertad Avanza, en un comunicado que llegó a esta redacción.

“Desde La Libertad Avanza Mar del Plata consideramos que estas medidas son un golpe letal a la búsqueda de trabajar por la calidad educativa en nuestra Provincia”, expresaron en un texto que llega la firma de los concejales Cecilia Martínez, Emiliano Recalt, los legisladores provinciales Alejandro Carrancio y Gastón Abonjo y la diputada Nacional Juliana Santillán.

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗶𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗻𝗼 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗺𝗮́𝘀 𝗮𝗹𝘂𝗺𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝘂𝗹𝗮𝘀, 𝘀𝗶𝗻𝗼 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗿 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗳𝗮́𝗰𝗶𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗲𝗿𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀⁣



Desde @LLibertadAvanza… pic.twitter.com/Kb77JD5qJq — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) June 10, 2024

“El populismo que ya aplican a nuestra economía, lo buscan llevar una vez más a la educación donde se ven ejemplos de decadencia y desinterés. La estadística que hoy tiene la educación de la Provincia de Buenos Aires no se resuelve escondiendo los datos, se resuelve con más y mejor educación”, señalaron y ampliaron: “A lo largo de su historia, y aún más en los inicios de la democracia, el país fue un ejemplo en materia educativa haciendo exactamente lo contrario a lo que pregona el gobernador”.

A modo de conclusión, los libertarios marplatenses expresaron que “por todo ello, desde La Libertad Avanza Mar del Plata volvemos a sellar nuestro compromiso por la Educación Pública de calidad. Necesitamos que nuestros chicos aprendan, no que no repitan. Necesitamos que la Educación sea esencial”.