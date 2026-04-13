El futbolista Emiliano Endrizzi, de Gimnasia de Jujuy, fue liberado este lunes luego de haber sido detenido por gritar “bomba” dentro de un avión que estaba por despegar rumbo a Buenos Aires. A pesar de recuperar la libertad, quedó imputado por intimidación pública y otros delitos vinculados a la seguridad del transporte.

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El hecho ocurrió en el aeropuerto de Jujuy, cuando el jugador, ya sentado en su butaca, señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta que llevaba una bomba, lo que generó pánico inmediato y la activación de los protocolos de seguridad.

Como consecuencia, todos los pasajeros fueron evacuados, el avión inspeccionado por personal especializado y la terminal aérea quedó momentáneamente fuera de servicio, hasta que se descartó cualquier riesgo real.

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La Justicia resolvió otorgarle la libertad provisoria, aunque con restricciones: deberá presentarse periódicamente ante las autoridades, no podrá salir del país sin autorización y tendrá que informar cambios de domicilio.

Desde la fiscalía remarcaron la gravedad del episodio, al tratarse de una falsa amenaza que generó temor público y un importante despliegue de recursos. Por su parte, la defensa sostuvo que se trató de un comentario desafortunado en un contexto informal.

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El caso también podría tener consecuencias deportivas, ya que el club analiza posibles sanciones, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del jugador tras el escándalo.

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