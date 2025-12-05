La fiscal María Florencia Salas confirmó este jueves la liberación de la mujer que había sido aprehendida en el marco de la investigación por el ataque a un agente de la Policía Bonaerense, baleado en la cabeza durante un operativo antidrogas en Mar del Plata.

Según explicó la funcionaria judicial, la imputada brindó una declaración que coincidió con la principal hipótesis fiscal respecto de la autoría del hecho y aportó datos relevantes para avanzar en la búsqueda de los responsables materiales.

“Sí, la imputada declaró, aportó información que era la que estaba manejando la hipótesis fiscal respecto de la autoría. Todavía no damos con él –barra– los autores materiales del homicidio. Y como mantuvo la hipótesis que nosotros sosteníamos y contribuyó con su declaración, se le dio la libertad”, señaló Salas.

Un policía de 20 años continúa en estado crítico



El ataque ocurrió este mediodía, durante un procedimiento del área de Drogas Ilícitas en la zona de los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego. En ese momento, dos jóvenes a bordo de una moto se acercaron a los efectivos y uno de ellos abrió fuego. Uno de los disparos impactó en la cabeza del agente, que cayó gravemente herido.



El joven, de 20 años, fue trasladado de urgencia en un móvil policial al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado en estado crítico. Desde el nosocomio informaron a El Marplatense que “se está trabajando fuertemente para salvarle la vida”.



La investigación continúa



La Comisaría 12ª y el área de Estupefacientes trabajan para identificar y detener a los agresores, quienes se sospecha integrarían un grupo vinculado al narcotráfico.

En el caso intervienen la fiscal de turno, María Florencia Salas, y la fiscal de Estupefacientes, Daniela Ledesma.



La liberación de la mujer se enmarca en esta línea investigativa: su declaración coincide con la teoría del caso y permite orientar los esfuerzos en la captura de los atacantes, actualmente prófugos.