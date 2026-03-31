La abogada santiagueña Agostina Páez pagó una caución de 18.500 dólares y quedó habilitada para regresar a la Argentina, luego de que la Justicia de Brasil le retirara la tobillera electrónica, tras haber sido retenida por un caso de injuria racial, según confirmaron fuentes judiciales.

Ads

El pago, equivalente a 97.260 reales (casi $26 millones), se concretó tras más de una semana de espera del fallo definitivo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, que dispuso levantar las restricciones sobre la joven.

El juez Luciano Silva Barreto resolvió dejar sin efecto el monitoreo electrónico y consideró que la retención de Páez implicaba una restricción indebida de su libertad, por lo que revocó la decisión de primera instancia. La abogada había sido condenada a dos años de prisión en suspenso.

Ads

Puede interesarte

El caso se originó a partir de un episodio ocurrido en un bar, donde Páez fue filmada realizando gestos racistas frente a empleados del lugar, imágenes que se viralizaron y fueron utilizadas como prueba en el proceso judicial.

Según la versión de la imputada, el conflicto comenzó por una discusión vinculada a una cuenta mal cobrada durante unas vacaciones con amigas. No obstante, el registro audiovisual del hecho resultó determinante para la intervención de la Justicia brasileña.

Ads

La injuria racial es un delito tipificado en Brasil desde hace tres años, con penas que pueden alcanzar hasta los 15 años de prisión, y cuenta con pocos antecedentes similares en relación a ciudadanos argentinos.

Puede interesarte

En declaraciones previas, la joven había manifestado sentir “mucha ansiedad” y estar “desbordada, ansiosa y saturada” por la situación que atravesaba en el país vecino.

Fuente: con información de Noticias Argentinas