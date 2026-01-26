El chavismo liberó este domingo a al menos 104 presos políticos en Venezuela, según confirmó la ONG Foro Penal. La medida generó expectativa y cautela entre familiares y organismos de derechos humanos, que aguardan precisiones sobre la identidad de los excarcelados, en especial por los argentinos detenidos.

Ads

“Hemos verificado 104 excarcelaciones en el día de hoy y seguimos corroborando nuevos casos. Sería ideal que el gobierno publique las listas oficiales”, expresó en redes sociales Alfredo Romero, director de Foro Penal. Hasta el momento, no se confirmó si en ese grupo se encuentran Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los ciudadanos argentinos arrestados en el país.

Desde el entorno de los detenidos, la incertidumbre persiste. María Gómez, pareja del gendarme catamarqueño preso desde diciembre de 2024, aseguró que no recibió información oficial sobre una posible liberación. “Aún nada”, resumió.

Ads

La mayor liberación reciente y un proceso cuestionado

Especialistas en derechos humanos señalaron que se trata de la liberación más numerosa de las últimas semanas, aunque recordaron que en otros períodos hubo excarcelaciones colectivas aún mayores. Según Foro Penal y otras organizaciones, la mayoría de los liberados pertenece al grupo de detenidos postelectorales, arrestados tras las protestas por las cuestionadas elecciones de 2024 que ratificaron en el poder a Nicolás Maduro.

Pese al anuncio, los organismos remarcan que el proceso es lento e insuficiente. Mientras el gobierno habla de 626 excarcelaciones desde diciembre, las ONG sostienen que aún hay entre 800 y 1200 presos políticos en cárceles venezolanas.

Ads

En ese contexto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez defendió el diálogo político impulsado por el oficialismo y rechazó las presiones externas. “Las diferencias deben resolverse con política venezolana, no con órdenes de Washington”, afirmó durante un acto público.

Mientras tanto, familiares continúan esperando a las puertas de los penales, muchos de ellos pasando la noche a la intemperie, con la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos y de que las liberaciones se amplíen y se hagan públicas las listas oficiales.

Puede interesarte

Fuente: TN