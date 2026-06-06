Ante la gran convocatoria prevista para el velatorio del Indio Solari, las autoridades dispusieron una serie de medidas especiales destinadas a facilitar el acceso de los asistentes. Entre ellas, se confirmó la liberación de los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata durante la jornada en la que se desarrollará la despedida pública del artista.

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La decisión fue adoptada con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y evitar demoras en los principales accesos hacia Avellaneda, ciudad que recibirá a miles de seguidores que llegarán desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país para participar del último adiós al referente del rock nacional.

Desde la organización del operativo señalaron que la medida forma parte de un esquema más amplio de tránsito y seguridad que contempla controles, asistencia vial y coordinación entre distintos organismos para garantizar el normal desarrollo del evento.

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El velatorio se realizará en Avellaneda, donde se espera una asistencia multitudinaria debido a la enorme influencia que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mantuvo a lo largo de décadas en la música argentina. La expectativa generada llevó a diagramar un dispositivo especial para ordenar tanto el ingreso de personas como la circulación en los alrededores del lugar elegido para la ceremonia.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto asistir que anticipen sus viajes y sigan las indicaciones del personal dispuesto en los accesos, ya que se prevé un importante movimiento vehicular durante gran parte de la jornada.

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La noticia de la muerte de Solari provocó una profunda conmoción entre músicos, artistas y seguidores de distintas generaciones. Desde entonces, miles de mensajes de despedida comenzaron a multiplicarse en redes sociales y distintos espacios culturales, reflejando el impacto de una figura que marcó una época dentro del rock argentino.

La liberación de los peajes busca precisamente acompañar esa masiva movilización popular y permitir que los fanáticos puedan acercarse con mayor facilidad a participar de una despedida que promete convertirse en uno de los homenajes más convocantes de los últimos años.

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