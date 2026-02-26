Se trata de Thomas Markwell, de 53 años, quien había sido arrestado el lunes pasado en la Ciudad de Buenos Aires tras un pedido de captura internacional emitido por un tribunal de Estados Unidos. El hombre está acusado de liderar un esquema de facturas falsas que habría causado pérdidas por más de 2 millones de dólares a la empresa de cruceros para la que trabajaba en Florida.

El juez federal que interviene en la causa decidió concederle la libertad mientras avanza el proceso de extradición, tras fijar una fianza de casi 1.000 millones de pesos (equivalente a alrededor de 700.000 dólares al tipo de cambio oficial). Esa decisión se basó en parte en que el acusado colaboró con la Justicia tras su detención y presentó un domicilio estable en el país, además de no existir, según la fiscalía, indicios de que pudiera intentar evadir el proceso.

Markwell enfrenta en Estados Unidos varios cargos relacionados con fraude electrónico y robo de identidad agravado, delitos que podrían acarrearle décadas de prisión si es hallado culpable.

La captura en Palermo se produjo luego de que las autoridades norteamericanas compartieran información con Interpol, que permitió ubicar y detener al prófugo en la capital de nuestro país.



