El proyecto del Gobierno nacional para reformar la Ley de Glaciares volvió a encender el debate ambiental y productivo. La iniciativa busca modificar la normativa vigente , sancionada en 2010, con el argumento de corregir “falencias interpretativas” que, según el Ejecutivo, frenan inversiones, especialmente en el sector minero.

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La Ley 26.639 establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua. La propuesta oficial apunta a redefinir ese marco y otorgar mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos naturales.

En ese contexto, el geólogo e investigador del CONICET Iñaki Isla cuestionó con dureza el enfoque del proyecto y aseguró que el debate está condicionado por intereses extractivos.

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“El primer día de exposiciones estuvo todo sesgado a los intereses mineros de la provincia de San Juan”, afirmó en diálogo con El Marplatense.

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Según explicó, durante las audiencias hubo planteos que incluso pusieron en duda el rol hídrico de ciertos ambientes protegidos. “Se cuestionó si los glaciares de escombros tienen agua, cuando es evidente que sí. Esa agua es necesaria para emprendimientos como El Pachón”, señaló.

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Isla advirtió además que no existe consenso social en las zonas potencialmente afectadas. “Después de lo que pasó en Andalgalá (Catamarca), saben que puede haber impacto en el abastecimiento de agua en regiones como Calingasta (San Juan)”, sostuvo.

El investigador remarcó que los glaciares no pueden ser considerados un recurso más dentro de la actividad minera. “El hielo interviene directamente en el ciclo del agua, que es un problema global”, explicó.

En ese sentido, vinculó la discusión con el cambio climático y el retroceso de los glaciares. “El derretimiento está aumentando el nivel del mar y alterando el equilibrio hídrico. Eso ya se está viendo”, indicó.

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También alertó sobre la situación en el oeste argentino. “Los caudales del río San Juan han disminuido y llevamos años de sequía. Si se pierde el hielo, no hay garantías de que vuelva a acumularse”, advirtió.

Para Isla, el debate debería centrarse en el valor estratégico del agua frente a los intereses económicos. “Es preocupante que una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional esté condicionada por una actividad puntual en alta montaña”, concluyó.