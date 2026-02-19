La Municipalidad de General Pueyrredon informó oficialmente que el movimiento sísmico registrado este jueves por la mañana frente a la costa marplatense fue de baja intensidad y no generó daños ni situaciones de riesgo para la población.

Ads

Según detallaron desde Defensa Civil, el temblor se produjo alrededor de las 8:15 y fue percibido en distintos sectores de la ciudad, especialmente en edificios y por personas que se encontraban en reposo. Aclararon que, a diferencia de otros episodios, no se registró ningún estruendo previo, sino una vibración leve en pisos, paredes y ventanas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el evento tuvo una magnitud de 4,9, fue clasificado como “débil” y se originó a una profundidad aproximada de 9 kilómetros. El epicentro se ubicó en el Mar Argentino, a más de 150 kilómetros al sur de Mar del Plata.

Ads

El fenómeno también fue reportado por el Centro Nacional de Información Sísmica (USGS) de Estados Unidos, que informó una magnitud de 4,7 y lo localizó a 193 kilómetros al sudeste de la ciudad, también sobre el mar.

Ads