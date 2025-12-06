Mar del Plata tendrá este sábado un día variable, con condiciones mayormente estables pero con un leve margen de inestabilidad tanto por la mañana como durante la tarde-noche. Aunque las chances de lluvia serán bajas, no se descarta alguna llovizna aislada en distintos sectores de la ciudad.

La temperatura acompañará con una mínima de 12° y una máxima prevista en 22°, ideal para actividades al aire libre siempre que el viento lo permita. Durante el día soplará desde el este con intensidades que irán de 13 a 22 km/h, manteniendo el ambiente fresco y con sensación térmica moderada.

Hacia la noche, el panorama se volverá más ventoso: se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, generando momentos de fuerte circulación de aire en zonas costeras y abiertas. Esa será la condición más destacada de la jornada y podría extenderse al inicio del domingo.

En síntesis, el sábado presentará buen tiempo en general, pero con la recomendación de estar atentos al aumento del viento durante las últimas horas del día.

