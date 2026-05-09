La Municipalidad de General Pueyrredon informó que la ciudad ya no se encuentra bajo alerta amarillo por fenómenos meteorológicos, de acuerdo a los últimos reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, las autoridades advirtieron que continuarán las lluvias y lloviznas intermitentes al menos hasta la mañana del domingo.

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Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que el Municipio mantiene activo el monitoreo permanente de la situación climática y continúa trabajando sobre los reclamos generados por el fuerte temporal que afectó distintos sectores de la ciudad durante las últimas horas.

Personal de Defensa Civil intervino en numerosos casos vinculados a caída de árboles, postes y ramas de gran tamaño que obstruían calles y avenidas. También hubo tareas coordinadas con el área de Ingeniería de Tránsito por inconvenientes en semáforos y circulación vehicular.

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Además, se registraron cortes de energía eléctrica y fallas en el servicio de telefonía debido a la caída de cables provocada por las ráfagas de viento. Desde el Municipio señalaron que esperan resolver la totalidad de los reclamos pendientes en las próximas horas.

En paralelo, continúa restringido el tránsito en el sector costero comprendido entre el inicio del Paseo Dávila y la avenida Libertad. El operativo permanecerá vigente hasta aproximadamente las 21 para evitar riesgos tanto para peatones como para vehículos mientras persistan las malas condiciones en la zona.

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Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron que los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

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