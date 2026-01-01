La atleta marplatense Micaela Levaggi y el jujeño Miguel Maza se consagraron como ganadores de la primera edición de los 10K Love, la nueva prueba competitiva integrada a la séptima edición de LoveRun, organizada por la ONG Palestra en el Corredor Saludable de Mar del Plata.

La jornada se desarrolló este miércoles bajo un clima ideal, con sol pleno, altas temperaturas y ausencia de viento, lo que permitió un desarrollo óptimo de la competencia. La participación de atletas de elite y el triunfo de Levaggi -madrina de LoveRun- generaron una fuerte carga emotiva entre el equipo de Palestra. Maza, quien entrena gran parte del año en la ciudad, reafirmó su vínculo local con una actuación destacada.

En la distancia de 5K, la victoria femenina fue para la joven marplatense Renata Sáenz, de 11 años, hija de Santiago Sáenz y de la atleta Sofía Luna, quien además fue escolta de Levaggi en los 10K. Entre los varones, el ganador fue el marplatense Tomás Moyano.

De manera simultánea se realizó la tradicional correcaminata solidaria, que reunió a cientos de participantes de todas las edades, muchos de ellos vinculados a la causa de Palestra desde su primera edición en 2019. La incorporación de la modalidad competitiva marcó un salto de calidad, sin perder el espíritu familiar y solidario que caracteriza a LoveRun.

La directora de LoveRun, Lila Pintos, encabezó la organización junto al equipo de Palestra y contó con la colaboración de Leonardo Malgor en la coordinación deportiva. La conducción del evento estuvo a cargo de Javier Teti y Florencia Cordero, quienes animaron la mañana.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades municipales y referentes institucionales. Entre ellos, el intendente Agustín Neme, el presidente del Emder Sebastián D’Andrea, el concejal Ricardo Liceaga Viñas, el director general de Infraestructura del Emder Martín Rosales, el senador nacional Maximiliano Abad y Gustavo Weber, titular de la ONG Travesía por Mogotes, que colaboró con asistencia sanitaria. También participó la presidenta de Palestra, Guillermina Graciano, quien junto al jefe comunal recibió a los ganadores en la línea de llegada.

Tras su triunfo, Levaggi expresó que “es una alegría enorme. Ganar representando a Palestra lo deseaba un montón y se me dio. Sentí el cariño de toda la gente en el camino, de toda la ONG y los atletas de elite que se sumaron a participar y se los súper agradezco”. Además, destacó: “Si bien es la primera vez que se suma la parte competitiva, la actividad no perdió el espíritu solidario, por el cual se formó LoveRun”.

La atleta también anunció que “la Copa queda en Palestra” y que el premio económico “va para el Club Deportivo Palestra”, en apoyo a los jóvenes que allí se forman.

Por su parte, Maza celebró su victoria: “Cerramos el año de la mejor manera. Estoy muy contento porque pude ganar otra vez en esta ciudad que amo y me encanta. La carrera estuvo hermosa de principio a fin”.

El intendente Neme también valoró la iniciativa al señalar que “sabemos muy bien todo el trabajo que hace Palestra y es un orgullo poder acompañarlos. Es muy lindo ver cómo las familias disfrutan de participar. Nada mejor que esto para cerrar el año”.