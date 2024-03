El marplatense viajará en marzo para pelear en Alemania ante Max Suske por el Cinturón Mundial Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo en lo que será además, su primera presentación fuera de la Argentina: “son esas cosas que no pasan siempre”.

Leonel Ávila celebrando su victoria (Foto: Boxeo de Primera)

Por Rodrigo Divito

@rodrigodivito

El boxeo de Mar del Plata volverá a tener un representante local peleando en el exterior y por un título. Se trata de Leonel “Fachín” Ávila que el próximo 16 de marzo viajará a Alemania para enfrentar a Max Suske por el Título Mundial Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para un joven púgil de apenas 23 años, será un gran paso sobre todo después de una derrota por puntos ante Pablo Corzo el pasado diciembre en su primera aparición en uno de los escenarios más importantes del boxeo nacional: “después de la pelea en el Luna Park, tuvimos la oportunidad de que nos llamaran en enero. Lo analizamos con el equipo, se venía hablando con tiempo y también pudimos empezar a preparar la pelea. Influye mucho por los entrenamientos y también en lo mental”, dijo Ávila en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

Había que pensar bien el paso que se iba a dar porque si bien no abundan este tipo de situaciones, también puede resultar de una innecesaria exposición: “sabemos que a veces hay peleas que no son convenientes, tenemos que charlar lo que es el rival y lo que tendré enfrente. Lo analizamos, vimos videos antes de dar el ok y creemos que era conveniente”. Respecto de Suske, agregó que “si bien tiene poco rodaje, todas las victorias fueron ante boxeadores con récord negativo. El único que tenía buen récord le sacó el invicto. Es un boxeador frontal, sabemos que los alemanes son duros pero tampoco resalta por su estilo boxístico y creo que tenemos oportunidades”.

Cuando tuvo que poner todo en la balanza no había mayor lugar para las dudas: “es una de esas cosas que no pasan siempre, estoy agradecido y entrenado. Después de la pelea de Corzo me tomé una semana y volví a trabajar. Siempre estoy pensando en positivo y entrenando mucho”.

De a poco, en su carrera profesional y a pesar de derrotas como ante Cóceres o el propio Corzo, ha ido subiendo el nivel de oposición de sus rivales y eso siempre es positivo: “si bien uno siempre quiere ganar, estoy muy contento con esa chance de pelear con Corzo. Uno trata de hacer lo mejor posible, salimos contentos a pesar de la derrota porque ahora podemos trabajar de los errores. Hicimos un buen papel ante el número 1 del ranking”.

Está a sólo un mes de dar un paso fundamental en su carrera y cumplir con el objetivo que todo boxeador tiene: “lo imaginaba como amateur, parecía algo lejano pero los sueños se trabajan y tarde o temprano llegan las oportunidades”.