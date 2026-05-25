El papa León XIV presentó este lunes su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, un documento centrado en el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y el escenario internacional actual. Allí advirtió sobre el “riesgo de deshumanización”, cuestionó la concentración de poder económico y tecnológico y volvió a reclamar por la paz mundial.

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La encíclica, de 110 páginas y dividida en cinco capítulos, fue presentada por el propio Pontífice en el Vaticano y es considerada el principal documento programático de su papado. A lo largo del texto, el Papa plantea que la inteligencia artificial “no es neutral” y reclama regulaciones para evitar nuevas desigualdades y formas de exclusión.

“La tecnología puede curar, conectar y educar, pero también puede dividir y generar injusticias”, sostiene el documento. En ese sentido, León XIV advierte que el control de datos, algoritmos y plataformas digitales en pocas manos puede afectar procesos democráticos, profundizar desigualdades y debilitar derechos.

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Además, el Papa cuestionó el actual contexto internacional y aseguró que “la fuerza del derecho internacional es sustituida por el ‘derecho del más fuerte’”. También alertó sobre la “normalización de la guerra”, la carrera armamentista y el uso de la inteligencia artificial con fines militares.

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“La humanidad está cayendo en la cultura violenta del poder”, afirma el texto, donde también se insiste en la necesidad de superar la teoría de la “guerra justa”, aunque se reconoce el derecho a la legítima defensa en casos extremos.

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En otro tramo de la encíclica, León XIV retomó conceptos históricos de la doctrina social de la Iglesia y sostuvo que la propiedad privada “no es absoluta”. Allí incluyó dentro de los bienes comunes a las nuevas formas de propiedad digital, como algoritmos, plataformas y datos.

El documento también dedica varios apartados a las consecuencias laborales de la automatización y la IA. El Papa advirtió que estas tecnologías podrían provocar pérdida de empleos y mayor precarización, por lo que pidió que los Estados impulsen políticas de protección laboral y regulación.

A su vez, reclamó medidas para proteger a niños y adolescentes en internet, con límites de edad y controles sobre las plataformas digitales, especialmente frente a casos de acoso, manipulación y explotación sexual online.

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Otro de los puntos más destacados fue el pedido de perdón de la Iglesia por haber tolerado durante siglos la esclavitud. “Se trata de una herida en la memoria cristiana a la que no podemos considerarnos ajenos”, expresó el Pontífice.

La encíclica también hace referencias a líderes y figuras vinculadas a la defensa de los derechos humanos, entre ellos Martin Luther King, Nelson Mandela y el obispo argentino Enrique Angelelli, asesinado durante la última dictadura militar.

Fuente: La Nación