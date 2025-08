Durante el Jubileo de la Juventud, adolescentes y jóvenes adultos colmaron la capital italiana en una suerte de “Woodstock católico”, que combinó oración, vigilia, música y actividades interactivas con un claro tono global.

Muchos acamparon a las afueras de la ciudad, cantaron en distintos idiomas y se fundieron en un ambiente de comunidad y celebración.

Los jóvenes se toman de las manos durante una misa al aire libre en Roma como parte del Jubileo de la Juventud el 3 de agosto. Filippo Monteforte/AFP/Getty Images

El momento cumbre llegó el sábado por la tarde, cuando León XIV descendió en helicóptero en Tor Vergata y fue recibido como una estrella pop. Saludó, bendijo a la multitud y, con una sonrisa, atrapó una pelota de tenis que le arrojaron.

Esa espontaneidad contrastó con su estilo sobrio y metódico, diferente al de su predecesor, Francisco, quien había establecido un fuerte vínculo con los jóvenes a través del diálogo abierto y el gesto audaz.

Sin discursos incendiarios ni frases virales, León XIV optó por un liderazgo calmo pero firme. Se arrodilló en silencio, guió una oración nocturna, y al día siguiente celebró la misa central ante una audiencia diversa, techada por celulares encendidos y banderas de decenas de países.

El papa, de 69 años y fraile agustino, llegó al cargo con un enfoque contemplativo. En este evento, mostró señales de querer avanzar en las reformas heredadas, aunque con pasos cautelosos. En sus discursos combinó italiano, español e inglés, y fue ovacionado cuando improvisó en su lengua natal: “¡You are the light of the world!”("Sos la luz del mundo"), exclamó.

Jóvenes católicos, incluidos “misioneros digitales” e influencers, captan al papa León XIV hablando al final de la misa de esta semana en Roma. María Grazia Picciarella/Middle East Images/AFP/Getty

En paralelo al evento litúrgico, el Vaticano impulsó una estrategia de evangelización digital. Influencers católicos, autodenominados “misioneros digitales”, compartieron la experiencia en tiempo real.

León XIV, el primer papa en usar Apple Watch y enviar sus propios e-mails, no es ajeno a esta dinámica. Durante la misa, saludó con una sonrisa a los teléfonos que lo grababan y advirtió: “Hoy, los algoritmos nos dicen qué ver, qué pensar y con quién vincularnos. Por eso debemos defender nuestras relaciones reales”.

Entre las voces jóvenes que participaron, hubo pedidos de inclusión, empatía y compromiso. Desde Chicago, su ciudad natal, hasta Gaza y Ucrania, el papa recibió mensajes cargados de esperanza y demandas urgentes: refugiados, inmigración, violencia, salud mental.

Lejos del vértigo político de sus primeros días, León XIV parece elegir el camino lento: escuchar, observar, construir desde el vínculo humano. Pero en Roma, ya dio su primer gran paso.

“Ustedes son la señal de que un mundo diferente es posible”, les dijo al despedirse.

Fuente: CNN