León XIV celebró su primera misa de Pascua como papa con una fuerte advertencia, en plena Guerra en Medio Oriente. (Foto: AP - Alessandra Tarantino)

El papa León XIV advirtió este domingo, en su primera misa de Pascua, que la humanidad se está volviendo indiferente ante la guerra. "Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas", dijo ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

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El pontífice, primer papa nacido en Estados Unidos, habló desde un altar al aire libre rodeado de rosas blancas, con las escaleras hacia la plaza flanqueadas por plantas de primavera. Eligió un enfoque global y no mencionó ningún conflicto ni escenario geográfico por nombre, a diferencia de la práctica habitual en los discursos papales de alcance mundial.

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"Lo vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva desde cada rincón por los abusos que aplastan a los más débiles entre nosotros, por la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, por la violencia de la guerra que mata y destruye", señaló León XIV.

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El papa también advirtió que la muerte acecha "en las injusticias, en el egoísmo partidista, en la opresión de los pobres, en la falta de atención que se presta a los más vulnerables", y llamó a los fieles a mantener la esperanza frente a esos males.

Al término del discurso, convocó a una vigilia de oración por la paz para el próximo sábado 11 de abril en la basílica de San Pedro.

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Fuente: TN