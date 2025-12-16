El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 16 de diciembre una jornada fresca en Mar del Plata, con chaparrones durante la mañana y una mejora gradual hacia la tarde.

Ads

La temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 19°C, manteniéndose por debajo de los valores habituales para esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, durante la mañana la probabilidad de lluvias será del 10 al 40%, con chaparrones aislados. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con baja chance de precipitaciones, y hacia la noche se espera tiempo algo nublado, sin lluvias.

Ads

El viento soplará del sector sudoeste rotando al sur, con intensidades de 23 a 31 km/h durante gran parte del día. Además, se prevén ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en horas de la mañana y la tarde.

Puede interesarte

Ads