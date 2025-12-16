Lejos del calor: martes fresco y ventoso en la costa
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 19 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 16 de diciembre una jornada fresca en Mar del Plata, con chaparrones durante la mañana y una mejora gradual hacia la tarde.
La temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 19°C, manteniéndose por debajo de los valores habituales para esta época del año.
En cuanto a las precipitaciones, durante la mañana la probabilidad de lluvias será del 10 al 40%, con chaparrones aislados. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con baja chance de precipitaciones, y hacia la noche se espera tiempo algo nublado, sin lluvias.
El viento soplará del sector sudoeste rotando al sur, con intensidades de 23 a 31 km/h durante gran parte del día. Además, se prevén ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en horas de la mañana y la tarde.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión