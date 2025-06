Con tono firme, sonrisa segura y una metáfora que fusiona filosofía y fútbol, Leila Pereira resume su visión de vida con una frase que impacta: “La vida es un gran dorsal 10, un gran centrocampista. Cuando te pasa la pelota, hay que ser un gran delantero centro: disparar y marcar. Yo no fallo ningún gol”. Así se presentó ante la FIFA Leila Pereira, la única mujer entre los 32 presidentes que estarán en el Mundial de Clubes 2025, y la primera en liderar un club como Palmeiras.

Desde el próximo 15 de junio, en Estados Unidos, el conjunto paulista buscará conquistar un título inédito, enfrentándose en el Grupo A al FC Porto, Al Ahly y el Inter Miami de Lionel Messi. Pero más allá del desafío deportivo, la historia que envuelve al “Verdao” este año tiene un rostro femenino al frente, cargado de simbolismo, lucha y reivindicación.

La presidenta que no soñaba con el fútbol

Leila no nació entre pelotas ni tribunas. Su vínculo con el fútbol se dio recién a los 18 años, cuando conoció a su esposo —y con él, al club que marcaría su destino. Paradójicamente, había elegido estudiar Periodismo con orientación generalista, pero fue enviada como becaria a cubrir partidos en el legendario Maracaná. Desde un banquito detrás de los arcos, observaba con asombro un espectáculo que todavía le era ajeno. Lo que no imaginaba es que, años después, volvería allí como presidenta de uno de los clubes más poderosos de Brasil.

“Me emocioné mucho. Nunca imaginé que podría llegar a presidir un club tan grande. No había ningún precedente de mujeres como presidentas de clubes”, recordó, conmovida.

“Sí, señor, una mujer en el fútbol. Y triunfando”

En un ambiente tradicionalmente masculino, Leila reconoce que cada paso fue una conquista. “Todo es más difícil para una mujer. Hasta me pregunto... ‘Si volviera a nacer, ¿querría nacer mujer?’ Y sí, quiero volver a nacer mujer. Es una lucha que me aporta mucha satisfacción”, reflexiona.

Se autodefine como pionera: fue la primera en asumir la presidencia de Palmeiras, la primera mujer jefa de delegación de la selección brasileña masculina en 2024, y quiere ser parte activa del cambio que impulse más mujeres al poder dentro del fútbol.

“Todavía hay personas que dicen que las mujeres no entienden de fútbol. Imaginá si yo entendiese, ¿cuántos títulos conseguiríamos?”, ironiza, entre risas. Y dispara con fuerza: “Más que representar a este club gigante, es ser una inspiración para tantas chicas”.

Palmeiras, un club con alma combativa

Mientras otros clubes celebran simplemente estar entre los 32 mejores, Leila apunta alto. “Para nosotros, un Mundial exitoso sería ganarlo. No podemos prever el título, pero sí garantizamos que vamos a competir con toda nuestra fuerza y empeño. Vamos a enseñarle al mundo lo que ya demostramos en Brasil: que luchamos hasta el final”, aseguró.

La presidenta se emociona al recordar el paso del trofeo del Mundial por la sala de trofeos del club, y anhela su regreso. “Espero que vuelva. Estamos muy preparados, tenemos una plantilla muy fuerte. Vamos a darle una fiesta muy bonita a nuestra afición”.

“Tía Leila”, pero presidenta ante todo

Para la hinchada del Palmeiras es “Tía Leila”, un apodo que acepta con cariño. Pero puertas adentro, la presidenta impone respeto. “Aquí no soy la tía. Soy la presidenta. Los jugadores me tratan con muchísimo respeto porque yo también los respeto mucho”, señala. Asegura no entrar en el vestuario, no por falta de autoridad, sino por principios: “Es su espacio”.

Con buen humor, también sabe cargar el peso del liderazgo. “Si el equipo gana, es la plantilla, el entrenador. Si pierde, es la presidenta. ¿Entendés? Pero no pasa nada. Cuando ganamos, me celebro conmigo misma. Me miro al espejo y me digo: ‘Enhorabuena, Leila, sos genial’”, confesó entre risas.

Una Copa, muchos significados

El Mundial de Clubes 2025 será la oportunidad de poner a prueba no solo el nivel deportivo del Palmeiras, sino también el liderazgo de una mujer que llegó para quedarse. Con un mandato que se extiende hasta diciembre de 2027, Leila también se entusiasma con lo que vendrá después: la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, que se jugará en Brasil. “Será transformadora. Puede que surjan nuevas Martas o nuevas Leilas”, vaticina.

Y mientras el mundo mira a Estados Unidos como el escenario del nuevo formato del Mundial de Clubes, Leila Pereira ya juega su propio partido. Uno en el que, como dijo al comienzo, nunca falla al arco.

