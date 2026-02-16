El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, le pide explicaciones a Axel Kicillof tras el derrumbe de un elevador en el Puerto Quequén.

El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, presentó un proyecto de declaración en la Legislatura para expresar su preocupación por los recientes derrumbes en el Puerto Quequén y reclamar explicaciones al gobernador Axel Kicillof sobre el estado de la infraestructura portuaria.

El episodio que motivó la presentación ocurrió en la madrugada del 27 de enero, cuando cedió parte de una estructura de hormigón perteneciente a un silo con casi 100 años de antigüedad.

El desprendimiento generó caída de material y derrame de mercadería en plena zona operativa. Si bien no hubo víctimas, desde la oposición advirtieron que el hecho expuso la fragilidad estructural de instalaciones estratégicas para el comercio exterior bonaerense.

De Urraza también apuntó contra el esquema concesional vigente en el puerto. Según expresó, la prórroga de permisos precarios sin llamados a licitación pública consolidó la falta de inversión y profundizó el deterioro edilicio. En esa línea, responsabilizó al Ejecutivo provincial por sostener un modelo “agotado” que, afirmó, deja al Estado expuesto frente a riesgos previsibles.

El Puerto Quequén cumple un rol central en las exportaciones agroindustriales de la provincia. Para el senador, el deterioro de su infraestructura impacta en la competitividad, genera sobrecostos y compromete la seguridad operativa. Por eso, el proyecto solicita el acompañamiento del resto de los legisladores para declarar formalmente la preocupación institucional y exigir un plan de inversión y controles efectivos.

Desde La Libertad Avanza advirtieron que el estado actual de los silos no solo representa un problema estructural, sino que pone en riesgo el normal funcionamiento de una terminal clave para la economía bonaerense, en un contexto donde la actividad agroexportadora resulta determinante para el ingreso de divisas.

Fuente: Diputados bonaerenses