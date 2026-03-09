La propuesta plantea modificar los artículos 1° y 2° de la Ley 13.834, conocida como Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, con el objetivo de que los ocho cargos que acompañan al titular del organismo estén integrados por un 50% de mujeres y un 50% de varones.

Según se explicó en los fundamentos, actualmente la conducción de la Defensoría del Pueblo bonaerense está conformada exclusivamente por hombres, lo que motivó la presentación de la iniciativa para equilibrar la representación de género en el organismo encargado de proteger los derechos de la ciudadanía frente a actos u omisiones de la administración pública.

El proyecto presentado por Silvina Nardini retoma una iniciativa impulsada anteriormente por la exdiputada Susana González. Esa propuesta había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense en 2024, pero perdió estado parlamentario en 2025 al no ser tratada en el Senado.

Además de establecer la paridad en los cargos, la nueva iniciativa propone incorporar criterios de transparencia en el proceso de selección de autoridades. Entre las medidas contempladas se incluyen audiencias públicas para evaluar a los postulantes y la publicación de sus antecedentes en los sitios oficiales de la Legislatura.

El proyecto también plantea que la Comisión Bicameral encargada de intervenir en la designación de los defensores respete el mismo criterio de paridad de género.

En los fundamentos del texto se sostiene que la participación igualitaria en los cargos de decisión es un derecho reconocido en tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. En ese sentido, la iniciativa remarca que la Defensoría del Pueblo debería ser un ejemplo institucional en materia de igualdad y representación.

Asimismo, se recuerda que la provincia de Buenos Aires ya cuenta con marcos normativos de paridad en el ámbito político, como la ley que establece la equidad de género en las listas electorales, por lo que extender ese principio a organismos constitucionales resultaría coherente con las políticas de igualdad vigentes.