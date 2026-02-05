El proyecto establece una edad mínima de 13 años para la creación y mantenimiento de cuentas en redes sociales y aclara que no se admitirán excepciones por consentimiento parental.

Según el texto, el diseño algorítmico de estas plataformas está orientado a maximizar el tiempo de permanencia y no distingue entre audiencias adultas y menores, lo que expone a los chicos a riesgos en etapas clave de su desarrollo emocional.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la responsabilidad recaiga en las empresas dueñas de las plataformas y no en las familias ni en los propios menores. En ese sentido, el proyecto señala que “en ningún caso podrá penalizarse a los menores o a sus padres”, mientras que las compañías deberán implementar mecanismos efectivos de verificación de edad para impedir el acceso de usuarios menores de 13 años.

En los fundamentos, Cuervo advierte sobre los riesgos del uso temprano de redes sociales, como la exposición a contenidos inapropiados, el aumento de la ansiedad, los problemas de autoestima, las dificultades de concentración y rendimiento escolar, además de situaciones de grooming y violencia digital.

Para respaldar la propuesta, el legislador cita datos del estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO, que revela que el 95% de chicos y chicas de entre 9 y 17 años tiene acceso a un celular con internet y que el primer contacto con un dispositivo inteligente se produce, en promedio, antes de los 10 años.

Fuente: Diputados bonaerenses