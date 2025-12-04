Asumieron los diputados electos el pasado 7 de septiembre y de esta manera se renovaron la mitad de las bancas del cuerpo. Tras la jura, y con votación nominal, Alejandro Dichiara fue nombrado presidente de la Cámara y Alexis Guerrera, pasó a ocupar la vicepresidencia primera. Además, fueron elegidas las nuevas autoridades del cuerpo.

Los flamantes legisladores provienen de cinco listas. El peronismo, que obtuvo 21 bancas, conserva la primera minoría. Por La Libertad Avanza juraron 18 diputados, mientras que hicieron lo propio tres por Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social; dos por Somos Buenos Aires y otro tanto por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

La Sesión Preparatoria fue precedida por la Ceremonia de Diplomación a diputados y senadores electos. El acto estuvo encabezado por la presidente de la Junta Electoral, Hilda Kogan, quien señaló que “el buen funcionamiento del sistema electoral es fundamental porque le otorga legitimidad a los electos y afianza el derecho de participación de la ciudadanía en la vida de la República”.

A continuación, se llevó a cabo la Sesión Preparatoria, en la que el presidente del cuerpo, Alexis Guerrera, cedió su lugar a Rubén Eslaiman como presidente provisional, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. De esta manera, el legislador oriundo de San Martín fue quien tomó juramento a los 46 diputados electos ante un recinto con sus palcos colmados por familiares y militantes.

Por Fuerza Patria renovaron sus bancas Maite Alvado, Ariel Archanco, Enrique Dichiara, Lucía Iañez, Juan Martín Malpeli, Carlos Puglelli, Ayelén Rasquetti y Facundo Tignanelli. Además, juraron Esteban Acervo, Romina Barreiro, Mariano Cascallares, Evelyn Flores Yanz, José Renaldo Galván, María Eva Limone, Mayra Mendoza, Diego Nanni, Cintia Romero, Sofía Vanelli, Roberto Vázquez y Luis Vivona. En tanto la vicegobernadora Verónica Magario -electa por la Tercera Sección electoral- estuvo ausente.

Por La Libertad Avanza renovaron sus bancas Julieta Quintero Chasman, María Florencia Retamoso y Nahuel Sotelo Larcher; mientras que Francisco Adorni, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Leticia Bontempo, Gustavo Coria, Analía Corvino, Héctor Gay, Oscar Liberman, Pablo Morillo, Alberto Ontiveros, Juan Osaba, Carla Panelli, Alejandro Rabinovich, María Ángel Sotolano, y Mariela Vitale asumen por primera vez.

Por la alianza Espacio Abierto, referenciados en el radicalismo, renovó María Paula Bustos e Ignacio Mateucci, mientras que el electo Manuel Passaglia estuvo ausente. Por Somos Buenos Aires hicieron lo propio José De Leo y Priscila Minnaard. En tanto que por el FIT juraron Christian Castillo y Mónica Schlotthauer.

A la hora de la elección de autoridades, el diputado Facundo Tignanelli pidió la palabra para proponer “a una persona que llevó los destinos de esta Cámara en tiempos difíciles y trabajó para encontrar todos los consensos que fueran necesarios para poder sesionar", en referencia a Alejandro Dichiara.

Por su parte, Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal recordó que bajo su anterior presidencia “pudimos funcionar de manera democrática, todos escuchados, con una presidencia abierta” y quiso “también reconocer al presidente que se va, Alexis guerrera, que en un año difícil y complejo ha generado los ámbitos para alcanzar acuerdos”, destacó.

Dichiara, una vez asumido, envió un mensaje: “Quédese tranquilo señor gobernador -pidió- vamos a tratar de buscar todos los consensos posibles para lograr que en el día de mañana, esa Ley de Financiamiento que necesita el gobernador, pero fundamentalmente necesitan todos los habitantes de la Provincia, sea sancionada junto al Senado”.

Finalmente, con acuerdo de los distintos bloques, se designaron las restantes autoridades de Diputados. Así, asumieron en las vicepresidencias Agustín Forchieri, Juan Osaba y Mariano Cascallares. Como secretario legislativo continuará Gervasio Bozzano, al igual que Miguel de Lisi a cargo de la Secretaría Administrativa y Martín Alaniz en la de Desarrollo Institucional.

Mientras que en la Secretaría de Participación Ciudadana asumió Sergio Errecalde. En tanto que en la Prosecretaría Legislativa asumió Diego Di Salvo, en la Prosecretaría Administrativa David Alcalá; en la Prosecretaría de Participación Ciudadana continuará Lucas Jacob y la Prosecretaría de Desarrollo Institucional la ocupará Lucas Fidel Marino Aguirre.