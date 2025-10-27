La Libertad Avanza se consolidó como la gran ganadora de las elecciones legislativas nacionales 2025 y a partir del 10 de diciembre contará con el tercio de los votos necesarios para afrontar las decisiones y propuestas del presidente Javier Milei.

Asimismo, logró consolidarse como primera minoría en la cámara de Diputados, con 107 bancas, gracias a su alianza con el PRO y tendrá la misma cantidad de votos que el peronismo en el Senado Nacional.

En detalle, la Cámara de Diputados quedará conformada por La Libertad Avanza + PRO (107), Fuerza Patria + aliados (98), otras fuerzas (21), Provincias Unidas (17), Frentes Locales (4), Izquierda (4), UCR (3) y Democracia Para Siempre (3).

Por otro lado, la Cámara de Senadores se conformará de la siguiente manera: La Libertad Avanza + PRO (24), Fuerza Patria + aliados (24), otras fuerzas (12), UCR (9) y Frentes Locales (3).

