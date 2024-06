El marplatense Christian Ledesma pudo sumar su primer podio de la temporada de Turismo Carretera en Rafaela a pesar de que tuvo chances de ganar e incluso fue primero durante gran parte de la competencia.

En la serie fue contundente pero no el más veloz porque Diego Ciantini en la última batería estuvo por debajo en el tiempo y largaría con la cuerda.

Desde el inicio Ledesma no pudo con Ciantini pero espero al curvón y con la velocidad final de su auto, paso fácilmente a la punta. Hubo Pace Car, pero fue muy agresivo en el reinicio para tomar el primer puesto y empezar a marcar su propio ritmo.

Cuando todos se le empezaban a acercar, hubo un auto de seguridad nuevamente y para el tramo final debería defender la punta. Lo pudo hacer con buena aceleración pero en la vuelta 19 tanto Ledesma como Ciantini se pasaron en el ingreso a la chicana y quedó adelante Esteban Gini que recorrió bien esa parte del circuito.

A partir de ahí ya no fue el mismo ritmo y se quedó con el tercer lugar que pudo conservar con facilidad porque ya nadie lo presionó. El “Tubo” Gini logró la primera victoria en la categoría y el marplatense, a pesar de la oportunidad de terminar como ganador, es el primer podio de la temporada.

Terminada la carrera, el marplatense indicó que “feliz por el resultado no estoy porque veníamos ganando, pero es el primer podio de la temporada. Me quedé sin frenos desde la vuelta cuatro y después del último Pace Car empeoró muchísimo. Cuando me pasé, quise volver a seguirlos pero fue imposible”.