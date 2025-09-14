Impecable triunfo del piloto de Arrecifes, Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport en la primera carrera de la Copa de Oro que se disputó este domingo en el autódromo "Rosendo Hernandez" de la ciudad de San Luis.

Canapino ganó la segunda carrera consecutiva luego de su triunfo el pasado 24 de agosto en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires y el de esta 11ª fecha es su tercer halago en la temporada.

El “Titán” de Arrecifes, que había largado desde el mejor lugar en la grilla solo necesitó llegar primero a la curva inicial para tomar una distancia tranquilizadora de su inmediato perseguidor, Julián Santero que con el Ford Mustang solo se limitó a seguir el ritmo veloz del ex piloto internacional.

En la vuelta 12 , luego del despiste del piloto De Carlo y ante el ingreso del Pace Car, el relanzamiento fue también a favor de Canapino que desde allí estableció diferencias para culminar sin sobresaltos en el primer lugar y quedarse, no solo con la carrera sino con la punta de la Copa de Oro.

Segundo llegó el Campeón Julián Santero, con el Ford Mustang, tercero Santiago Mangoni, Chevrolet Camaro, cuarto, el uruguayo Mauricio Lambiris y quinto, Otto Friztler , Toyota Camry, que tuvo un ligero despiste hacia el final de la carrera.

A pesar de ello, Christian Ledesma que había largado en el octavo lugar luego de perder un puesto en la serie de la mañana, pudo conservar el buen rendimiento de su auto para ocupar el sexto lugar de la grilla final y con esos puntos, también el sexto de la Copa de Oro donde todavía necesita ganar para estar habilitado al campeonato.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1ro. Agustín Canapino: 61 puntos ( 3 triunfos), 2do. Julián Santero: 44 , 3ro. Mauricio Lambiris: 43 ( 1 triunfo), 4to. Otto Firtzler:42.5 ( 1 triunfo), 5to. Santiago Mangoni: 38,5, 6to. Christian Ledesma: 33, 7mo. Matías Rossi: 30,5 ( de último minuto), 8vo. Juan Martin Trucco: 29,5, 9no. Marcos Landa: 29 ( de último minuto)10mo. German Todino: 25, 11º. Marcelo Agrelo: 23, 12do. José Manuel Urcera: 22,5 ( de último minuto), 13º. Jeremías Olmedo: 21, 14º. Mariano Werner: 10 ( 1 triunfo), 15º. Valentín Aguirre: 4 puntos.

La próxima carrera para la categoría será el 5 de octubre en el Autódromo de la ciudad de San Nicolás.