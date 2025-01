El 2024 ha tenido otro gran protagonista en el plano internacional que fue Leandro Romiglio. El jugador marplatense de Squash no sólo volvió a tener una interesante cantidad de torneos en el Circuito Profesional PSA, sino que además, se sostiene entre los 35 mejores jugadores del mundo después de haber apostado por radicarse en Praga, República Checa.

A mitad de temporada recién, porque el calendario se extiende de junio a junio, y de paso por Mar del Plata; habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) indicando que “el balance siempre es positivo porque competir en el alto nivel es muy bueno. Uno siempre se va poniendo objetivos cada vez más altos y hay que intentar cumplirlos pero sin volverse loco”.

Fruto de sus buenas actuaciones, pudo establecerse entre el puesto 35 y 30 del ranking y ese es un gran mérito, pero no se queda sólo con eso: “Una vez que llegue al 30 del ranking, el objetivo es obviamente mantenerse en ese número y, en lo posible, afianzarse ahí para avanzar y meterse entre los mejores 30. La competencia es durísima y no para en todo el año básicamente. El objetivo para mí es mejorar mi nivel de juego, una vez que eso suceda, adaptarse al juego que se juega en el top del squash, que por ahí es otro al que yo venía acostumbrado cuando llegué a Praga. Tuve que adaptar un poco el juego y aprendí cosas nuevas, eso hizo que mejoraran el ranking. Estoy ganando partidos que por ahí antes perdía. Cada partido es una final, el objetivo es estar preparado al 100% cada vez que me toca jugar un torneo porque si no lo estás, te ganan”.

Puede interesarte

Romiglio transformó un momento difícil en una decisión que hoy no se lamenta en lo más mínimo. Dejar Mar del Plata para irse a Praga no era sencillo, pero hoy entiende que fue lo mejor: “Es necesario siempre ver hacia atrás para saber donde llegué. Cuando por ahí a veces estás medio perdido o no se están dando las cosas, también hay que mirar para atrás y valorar hasta donde llegaste y que te dé ganas de seguir. Me fui casi en plena pandemia para Praga, estaba el deporte totalmente parado en Argentina. Yo me había operado de menisco de la rodilla y estuve como siete meses recuperándome. Estaba en un momento donde no sabía si seguir o si tenía que empezar a ver otras cosas. En el fondo tenía ganas de seguir compitiendo y me tenía que ir para probar porque no me podía quedar con la duda de si lo podía conseguir o no. Miro para atrás y pienso qué tomé una buena decisión y qué malo hubiese sido no haberlo hecho”.

Ahora está en otra situación muy interesante. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 el squash participará por primera vez en su historia y a él lo toma en un momento óptimo, con buena competencia internacional. “Cuando el deporte ingresó en los Juegos Olímpicos fue una alegría para todos, es una motivación y ya en el circuito cuando vas a los torneos se está hablando de cómo será el método de clasificación, Ahora tener el objetivo a largo plazo de entrar en un Juego Olímpico es una motivación enorme. Voy a tener 37 años para el 2028, es una edad que por ahí para otros deportes es un poco tarde, pero en el squash los que están entre los primeros 10 o 20 del ranking, hay varios que tienen esa edad. De acá adelante hay que hacer las cosas bien, planificar bien y ojalá que se dé”, dijo el jugador surgido de Casal en Mar del Plata.

Puede interesarte

A diferencia de lo que sucedía cuando estaba en Argentina, ahora por temporada tiene una gran cantidad de torneos y todos de alto nivel. Mantenerse en un buen ranking además, le podría permitir ingresar a los Juegos en un futuro: “Juego más o menos entre unos 15 o 17 torneos profesionales del circuito PSA en la temporada y después lo que es Panamericanos o Sudamericanos con la Selección Argentina. Hay años que vamos al Mundial y después juego torneos más chicos por ahí por Europa, Más o menos juego 20 o 22 competencias internacionales al año. Me sirve porque me gusta estar en ritmo y en competencia. Por el momento no creo que cambie nada en la programación, por ahí más adelante, de acá a un par de años, cuando ya se sepa bien cómo se va a clasificar; se hace una estrategia. Se dice que la clasificación sería por ranking PSA, entonces sí o sí va a haber que estar entre los primeros 50 como para tener chances de clasificar. Quizás que si me mantengo como hoy en día estoy, estaría dentro de los Juegos”.