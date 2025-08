El marplatense Leandro Romiglio comienza una nueva etapa en su carrera. Después de cuatro años entrenando en Praga, República Checa, decidió cambiar de rumbo y establecerse en Barcelona, donde ya lleva algunas semanas de trabajo intenso en busca de recuperar su mejor versión: "Estoy entrenando bien, duro, encontré una buena rutina, así que es cuestión de tiempo. Estoy confiado de que las cosas van a andar bien", afirmó en declaraciones a Marca Deportiva.

La temporada 2025/2026 comienza para Romiglio con un calendario cargado y un nuevo enfoque. "Este año la pretemporada la empecé un poco antes porque estoy viajando a Valencia a jugar un PSA de 15K que empieza ya. Yo juego el miércoles, así que ya preparado para ese primer torneo", señaló. A ese compromiso, le seguirá otro de peso con la Selección Argentina: el Panamericano que se disputará en Río de Janeiro a partir del 21 de agosto.

El marplatense busca reencontrarse con su mejor forma física y competitiva, luego de un año complejo: "El objetivo para esta temporada es recuperar un poco el nivel que tenía al final de la temporada 2023/2024. El último año no me fue muy bien sobre el final y arranqué el 2025 con una lesión en el hombro que me tuvo parado bastante, así que me tiró para atrás en el ranking".

Instalado ahora en una ciudad que le ofrece nuevas oportunidades y condiciones de entrenamiento, Romiglio se enfoca en volver a los primeros planos del squash continental. "Paso a paso intentaré recuperar un poco las posiciones en el ranking, pero eso va a venir de la mano de los resultados", concluyó.

Con nuevos aires y viejas metas, Leandro Romiglio inicia un ciclo que puede marcar un punto de inflexión en su carrera.

