El futbolista de Círculo Deportivo, Leandro Duarte, pasó por Marca Deportiva luego de convertir los dos goles de la victoria ante Gutiérrez en Mendoza en un partido que fue reprogramado en dos ocasiones.

“La verdad que significa mucho estos dos goles por dos razones. Uno porque Círculo va a seguir compitiendo el Federal A el año que viene y eso nos pone muy contentos. Y segundo también fue porque fueron mis primeros dos goles profesionales”, relató.

Luego, analizó el encuentro que le aseguró la permanencia al “Papero” y explicó: “Nosotros primer tiempo estuvimos bien, lo teníamos en el área, bueno, como suele pasar casi todos los partidos que tenemos situaciones de goles, pero no se nos abría el arco. Y llegó, llegó en Mendoza después de dos días que se había suspendido. Se jugó en una cancha sintética, que no estábamos acostumbrados, pero bueno los dos goles llegaron en un minuto”.

En cuanto a la logística tras la suspensión por mal clima, el extremo explicó cómo se manejaron con el plantel y contó: “Nosotros queríamos ganar porque desde el viernes que estábamos en Mendoza ya no aguantábamos más, ya nos queríamos ir. Nosotros habíamos salido jueves, de Otamendi, viernes habíamos llegado a Mendoza en el transcurso del día y estaba lindo, mucho calor. Después fuimos en la hora de la cena, empezó a llover y cayó granizo totalmente, cambió el clima de repente. El sábado que se tenía que jugar, llovinaba, no paraba de llovinar. Fuimos así al estadio, mientras íbamos en el colectivo, las calles todas inundadas. Llegamos al estadio, entramos a la cancha, la cancha totalmente inundada, imposible poder jugarse. El área del arco estaba todo inundado totalmente. El árbitro se acercó, nosotros pudimos hablar y nos había avisado que no se iba a jugar, que se iba a suspender. Después dos horas, tres horas más tarde, nos quedamos en Mendoza, porque no sabíamos si nos volvíamos y a las dos, tres horas empezó a salir el sol. Decidimos quedarnos un día más. Nos quedamos porque dijeron que domingo íbamos a jugar. Y cuestión que el domingo, no paraba de llover”.

Finalmente, habló de lo que le resta al equipo de Otamendi y cerró: “Quedan dos partidos difíciles, obviamente a ellos también se le va a ser difícil porque somos un buen equipo. Esto se gana así. Uno puede jugar bien, puede jugar mal, pero si no golpeas es complicado y nosotros estamos pasando por ese momento, la verdad que pudimos cortar esa racha . Después ya nos queda Germinal de visitante así que la idea nuestra es ahora pensar entrar entre los mejores 5 y meternos a jugar el playoff”.

