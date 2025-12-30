La hija de nueve años de Noelia Luciana Fonseca de Almeida, la niñera asesinada de un disparo en la cara durante la madrugada del domingo en Misiones, fue la única testigo del femicidio.

La nena, en shock, contó detalles de lo que vio esa noche y dijo que Tomás Emerson Gómez, el presunto agresor, la obligó a ayudarlo a escapar.

La escena fue desgarradora. Susana Padilla, prima de la víctima, señaló que la hija de Luciana “se despertó con el disparo, subió a la cama y vio a su mamá sangrando”.

“Tomás le pidió que le arregle el bolso porque él se iba. Le dijo que la mamá iba a quedar bien”, agregó todavía conmocionada Padilla.

El presunto femicida tenía denuncias previas por violencia y después de varias horas de intensa búsqueda, fue capturado y quedó a disposición de la Justicia.

Detuvieron al acusado de matar a una mujer en Misiones. (Foto: gentileza Primera Edición).

Una nena de nueve años, la única testigo

La prima de Fonseca, contó cómo se enteraron del horror: “A la madrugada me llamó mi mamá y me avisó que la patrona de mi prima había llamado para decir que Tomás la había matado”.

Desde el primer momento, la familia supo quién era el presunto autor porque la hija de la víctima estaba en la casa.

La nena relató que se despertó con el disparo y fue hasta la habitación de su mamá. “Vio que salía sangre del ojo”, detalló Padilla.

En medio de ese traumático momento, el acusado le pidió que le prepare un bolso porque se iba a ir. Y escapó del lugar.

La captura del sospechoso

Tras la denuncia, la Policía de Misiones desplegó un operativo cerrojo con rastrillajes y controles en la zona para dar con Gómez.

Los investigadores recién lograron localizar y detener al sospechoso alrededor de las 9 de la mañana del lunes.

Lo encontraron acompañado por su jefe y en el mismo procedimiento secuestraron un arma calibre .32, cartuchos, una vaina servida y una mochila.

Con relación al vínculo entre la víctima y el acusado, Padilla confirmó que “estaban juntos hacía seis o siete meses”.

Según su testimonio, los conflictos surgían cuando el hombre tomaba alcohol. “Se ponía agresivo y celoso”, aseguró.

La noche previa al femicidio, ambos habían asistido a un evento y cuando volvieron a la casa, se desató una discusión.

Noelia Luciana Fonseca, la víctima, era mamá de una nena y trabajaba como niñera. (Foto: gentileza El Territorio).

El pedido de justicia y el futuro de la hija

Tras el asesinato de su mamá, la nena quedó al cuidado de familiares y esperan que la abuela materna obtenga la tenencia.

El impacto emocional es enorme: “A la noche no durmió nada, pasó llorando, recordando lo que pasó con su mamá. Quedó con un trauma enorme”, contó Padilla.

En medio del dolor, la familia cuestionó la respuesta estatal ante la violencia de género. “Yo creo que es floja la ley. Muchas mujeres llaman a la Policía y demora mucho en llegar. Después ya no hay qué hacer”, advirtió la mujer.

Luciana era madre de una sola hija, trabajaba como niñera y era muy querida en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen.

Fuente: TN