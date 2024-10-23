En horas de la noche, personal policial del Comando de Patrullas se presentó en Vicente López y Planes y Estanislao Zeballos, donde un grupo de personas tenía retenido a un sujeto, quien momentos previos junto a otro individuo y una mujer, le había robado la mochila a un joven de 18 años.

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El imputado cuando fue identificado por el personal policial dijo que era menor de edad, pero en realidad tiene 20 años.

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En ese sentido, el fiscal Marcelo Yáñez Urrutia dispuso su aprehensión por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda en grado de tentativa, y su traslado al Palacio de Tribunales.

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