Un violento episodio ocurrido este lunes entre las 12 y las 12:30 en la zona de Edison al 2200 dejó a un joven DJ de Mar del Plata sin su herramienta de trabajo más importante: su computadora portátil, una Asus Rog Stix G18, que contenía proyectos musicales únicos y el material preparado para una presentación programada para este martes en un boliche local.

La pareja del damnificado pidió colaboración a la comunidad para dar con el equipo, no por el valor económico en sí, sino por la pérdida artística y laboral que implica. “Tenía proyectos musicales guardados allí que son irrecuperables. Estamos tan desesperados que ofrecemos comprarla nuevamente a la persona que la tenga”, expresaron.

El hombre, productor musical, explicó que en el dispositivo robado se encontraba todo el set que debía utilizar en su próxima presentación. Ahora deberá recomponerlo a contrarreloj para poder cumplir con su compromiso profesional.

En diálogo con El Marplatense, el damnificado relató el dramático momento que vivió durante el fin de semana en un intento por recuperar sus pertenencias: “Fue una locura, terminé yendo a un punto de encuentro con los ladrones, vieron a la policía en la cuadra y se desató una persecución en pleno Puerto. Lo que viví fue increíble”, contó.

Si bien los delincuentes lograron escapar y hasta intentaron borrar las comunicaciones, el joven aseguró haber guardado pruebas: “Ellos borraron todo, pero yo hice capturas de pantalla de cada conversación”, señaló, mientras avanzaba con la denuncia policial en la comisaría.

Desde el entorno del artista remarcaron la importancia de recuperar la computadora, tanto por la inmediatez de los compromisos laborales como por el valor de los archivos musicales que contenía. Pidieron a cualquier persona que pueda aportar datos sobre el hecho comunicarse de inmediato con las autoridades o al siguiente número: 2235391451.