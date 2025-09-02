Un joven de 22 años fue detenido hoy en una vivienda de la zona de la avenida Bosque Grande, después de que descubrieron que escondía una moto que había sido robada el pasado sábado en el barrio Estrada, la otra punta de la ciudad.

Ese día, un hombre de 32 años denunció que conducía su moto, cuando en Ortega y Gasset al 1.100 fue interceptado por dos delincuentes a bordo del mismo rodado. Los sujetos lo intimidaron simulando tener un arma entre sus prendas y le exigieron la entrega del vehículo, para luego escapar con sentido a la avenida Libertad.

En ese marco, hoy el damnificado reconoció su moto en un domicilio ubicado en la avenida Bosque Grande al 9.100 y alertó a las autoridades. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Décimosexta y del Comando de Patrullas hallaron el rodado totalmente desarmado en el interior de la vivienda.

En ese momento se hizo presente un sujeto, quien fue aprehendido. Tras constatar que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por parte de la Comisaría Séptima, la trasladaron a la dependencia policial.

Por su parte, la fiscal Lorena Irigoyen, a cargo de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, dispuso actuaciones por “encubrimiento” y la notificación del imputado, aunque no ordenó medidas restrictivas de su libertad. En tanto, la moto fue entregada a su propietario.

