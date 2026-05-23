Dos jóvenes, uno de 18 años y una adolescente de 16, fueron aprehendidos en el barrio Zacagnini, acusados de robar la motocicleta de una repartidora de delivery, en un procedimiento que se inició cuando los propios compañeros de la víctima localizaron y retuvieron a los malvivientes.

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El hecho se desencadenó cuando una trabajadora de una aplicación de reparto fue víctima del robo de su moto, lo que motivó la rápida difusión de la situación a través de un grupo de WhatsApp utilizado por repartidores.

Según se informó, varios compañeros de la víctima lograron localizar el rodado y seguir a los sospechosos hasta interceptarlos en Godoy Cruz y avenida Féliz U. Camet, donde realizaron una aprehensión civil antes de la llegada de la policía.

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Al arribar al lugar, los efectivos encontraron retenidos a los dos jóvenes y, a pocos metros, la motocicleta sustraída, que presentaba daños en su parte delantera y tenía la llave colocada en el sistema de encendido.

La víctima, una joven de 23 años, reconoció el vehículo como de su propiedad, lo que permitió avanzar con las actuaciones correspondientes.

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Tomó intervención la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso la formación de causa por “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública” y ordenó distintas diligencias investigativas. La motocicleta será restituida a su propietaria una vez que se acredite la documentación correspondiente.

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Por disposición judicial, el imputado mayor de edad fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras que la menor fue alojada en el Centro Especializado de Aprehensión de Batán.