Un hombre de 47 años fue aprehendido acusado de provocar daños en un local comercial ubicado sobre la avenida Luro al 4500.

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El hecho salió a la luz a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la rotura de los vidrios de ingreso de un comercio. Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas identificó y aprehendió al presunto responsable, quien momentos antes había causado los destrozos.

Según relató la propietaria del local, una mujer de 93 años, el hombre, que se encuentra en situación de calle, ingresó al comercio y le pidió un cigarrillo. Ante la negativa de la comerciante, reaccionó de manera agresiva y rompió los cristales de la puerta de acceso.

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Como consecuencia del ataque, los daños materiales fueron estimados en alrededor de 100 mil pesos.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que dispuso la aprehensión del imputado, la notificación de formación de causa por el delito de “Daños”, la realización de los exámenes médicos correspondientes y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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