Luego de una dura lesión en el tobillo, Charly Vivas parecía que no podría volver a realizar ningún tipo de disciplina deportiva, pero siguió insistiendo y a los 30 años hará su debut profesional en el Casino Central como parte de una velada organizada por Monkey Box. Antes, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

Charly Vivas debuta como profesional el sábado.

Por Rodrigo Divito

@rodrigodivito

El sábado comienza una nueva historia para un boxeador de Mar del Plata que tendrá la oportunidad de debutar como profesional. Cada vez que esto sucede es una nueva historia que se abre para un deporte que ha sabido crecer en la última década como pocos en nuestra ciudad.

Desde Monkey Box, Charly Vivas con 30 años tendrá su primera aparición sin el cabezal en el Casino Central donde, por primera vez, se realizará un festival de este deporte. “Por el momento estoy tranquilo, estamos con muchas ganas de pelear, pero tranquilo”, dijo en diálogo con Marca Deportiva. Además, sabe que tiene una gran oportunidad debutando como local: “estoy gradecido de poder debutar en el Casino donde nunca se hizo un festival de boxeo”.

Ya tenía el objetivo planteado pero se terminó retrasando más de lo esperado: “nos veníamos preparando desde el año pasado, en noviembre hice mi última pelea amateur y tenía tramitada mi licencia profesional. Tenía la posibilidad de pelear en enero también en Mar del Plata, pero no se pudo hacer el festival y ahora se dio esta chance en el Casino”. El otro paso era saber contra quien y ahí apareció el bahiense, también debutante, Sebastián Jara.

A pesar de tener 30 años, no tiene un largo récord en el campo amateur tampoco, pero lo suficiente para estar listo. Fueron 15 peleas con 14 triunfos y 1 empate (invicto) donde además ganó el Cinturón del Sudeste de Buenos Aires en 69 kilos. No pudo sumar más presentaciones porque le tocó superar una lesión: “estuve mucho tiempo parado. Volví a fondo el año pasado y en el medio estuvo la pandemia. Eso me frenó haber debutado antes como me hubiera gustado pero estoy en una edad donde me siento fuerte y más maduro”.

No fue una lesión nada sencilla y que terminó demandándole un ingreso al quirófano: “tuve una lesión osteocondral, en el astrágalo, en el tobillo. Se me rompió la articulación por una torcedura. Tuve una operación, mucho tiempo sin caminar ni poder apoyar el pie”. Pero además de esa situación que ya era grave, antes de operarse le dieron otra mala noticia: “en el momento que me fueron a operar, horas antes, me dijeron que no podía volver a hacer deporte de impacto, ni siquiera correr. Le dije que me operen que el resto lo iba a poder hacer. Estuve mucho tiempo en rehabilitación hasta que pude volver a entrenar”.

El tiempo le terminó dando la razón porque está apenas a unas horas de pelear por primera vez como profesional. Justamente la motivación la encontró en el boxeo porque para él, entrenar es una descarga: “el venir a entrenar a mí me desconecta de todo, es nuestra terapia. Cuando vivis esa adrenalina, te lleva a querer competir e ir progresando cada vez más. Terminé convirtiendome en un profesional. Particularmente lo vivo de una manera increíble porque me desconecta de todo”.

Ahora sólo le queda superar el pesaje e ir por el primer triunfo ante su gente el sábado por la noche en el Casino Central con entradas que se conseguirán a 3.000 pesos en el ingreso a la sede del evento: “me carecterizo por un boxeo agresivo, me gusta ir al frente y siempre en las peleas que hago, la gente termina conforme porque brindamos buenos espectáculos. No sabemos con que nos vamos a encontrar, pero si se prende, vamos a dar un buen espectáculo”, anticipó.