Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad que las universidades públicas del país recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Ads

Durante el encuentro, el presidente del CIN, Oscar Alpa, destacó que “cuarenta años después del primer plenario del Consejo, las universidades asumen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”.

En ese contexto, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, se refirió a la situación actual del sistema universitario público y reafirmó la necesidad de defender la institucionalidad democrática. “Estamos atravesando una situación de desfinanciamiento del sistema universitario público y desmantelamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, lo que constituye un golpe muy fuerte. Las universidades no solo enseñan conocimientos, también los producen a través de la investigación, y tener paralizado todo el sistema de investigación va en desmedro de la calidad de la enseñanza y del avance de la ciencia”, señaló.

Ads

Además, la máxima autoridad de la casa de altos estudios local resaltó la magnitud de las movilizaciones universitarias de los últimos años, que calificó como “un hito en la historia del sistema universitario público argentino”.

Puede interesarte

En la misma línea, recordó que “no solo se movilizaron las comunidades universitarias en defensa de la institución, sino que lo más importante fue el acompañamiento de la sociedad", y sostuvo: "Lo vimos en las calles y fue muy emocionante. Eso nos genera una enorme responsabilidad para seguir trabajando por la universidad pública”.

Ads

Respecto de la Ley de Financiamiento Universitario, el rector expresó que el sistema universitario “ha recorrido los caminos institucionales para reclamar lo que es justo” y cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de suspender la aplicación de una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso. “Nos encontramos con una actitud necia y provocativa de un Poder Ejecutivo que se cree por encima de la ley. Esto excede al sistema universitario: es un problema institucional grave. No se puede decir que no hay fondos cuando hace dos años que no hay presupuesto público y los recursos se manejan con total arbitrariedad”, afirmó.

Por último, Lazzeretti valoró la decisión del CIN de avanzar en una presentación judicial para garantizar el cumplimiento de la ley y subrayó que “la defensa de la universidad pública es la defensa de la democracia y del desarrollo del país”.