El empresario Pyme y economista Gustavo “Lacha”Lázzari por Mar del Plata con invitación de la Fundación Global para una serie de encuentros, entre los cuales tuvo uno con periodistas de la ciudad donde abordó una charla denominada “Economía y periodismo”.

Al cabo del encuentro, desarrollado en un hotel de la zona de calle Alem, a modo de balance, dialogó con El Marplatense y sobre la actualidad política y las medidas del presidente Milei sostuvo que “el ajuste fiscal, que es muy duro y fuerte, y al que la sociedad lo está llevando con mucha madurez, está avanzando a pasos más rápidos que la reforma. Y la reforma, que fortalece al sector privado para pagar al ajuste, viene más lento porque se está bancando por la política y diferencias que podrían salvar con un poco más de muñeca y negociación política".

“Estamos en situación de riesgo porque sería muy grave que la Ley Bases vuelva y se apruebe en un ritmo menos reformador de lo que es, bastante se licuó y debería salir como está. La reforma es importante porque es lo que le dará músculo al sector privado y, si el sector privado no tiene músculo, no hay ajuste que pueda llevar”, resaltó el empresario del rubro de los chacinados.

Para Lázzari que le confirmó a El Marplatense su decisión de hacer política en las próximas elecciones de 2025, reconoció que en estos tiempos se viven “semanas claves, ya que a partir de mayo y junio vamos a tener los costos verdaderos de las facturas arriba de la mesa y sabremos hasta dónde llega la paciencia y la comprensión social, que es altísima y está jugada con el cambio cultural que se está llevando a cabo”, y consideró que por ello "no lo podemos abortar si no movilizamos el músculo privado, que es la actividad, la inversión, la sostenibilidad de las pymes y necesita una reforma tributaria y laboral, que aún no está empezando”.

A su vez, indicó que después de la aprobación de la Ley Bases no se puede pensar todavía en la dolarización, porque “resta solidificar el superávit fiscal y el balance del Banco Central, su solvencia”. Y a pesar de que aseguró que “no está afuera de la agenda”, precisó que “está un poco más lejos”.

En otro punto, explicó que se siente representado en el “instrumental que quiere llevar a cabo” el presidente Javier Milei, es decir el “marco de ideas con el que quiere resolver los problemas de la Argentina”, que son “más libertad, más propiedad privada y más desarrollo del sector privado como motor del crecimiento del país”. Por esa razón, el empresario se mostró a favor de la reforma.

“La gente sabe que el modelo del populismo no va más, pero no nos tenemos que quedar con lo que no va. Las cosas no se definen por lo negativo, sino por la virtud de lo positivo. Entonces, no puedo decir que Argentina va bien porque lo otro fue peor, debemos lograr que vaya bien. Está claro a dónde no queremos ir, sin embargo por ahora la gente está aguantando el modelo y la reforma, consciente de un cambio cultural, pero tienen que empezar a verse los resultados, que son más trabajo. Son días y semanas claves”, sentenció Lazzari.