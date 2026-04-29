El fiscal general subrogante del área de transición penal de la Unidad Fiscal Mar del Plata, Carlos Fioriti, se refirió a la megacausa por lavado de activos que deberá ser juzgada en la ciudad y destacó la dimensión del expediente, que involucra a 42 imputados.

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En diálogo con El Marplatense, explicó que la investigación se remonta a 2013 y que está vinculada a dos grupos familiares relacionados con causas de narcotráfico: el entorno de Juan Manuel Mariscal y el de Hugo “Coco” Esteban, ambos ya condenados en expedientes previos.

“Es una causa de gran envergadura para la jurisdicción, con muchos imputados y numerosos secuestros de vehículos”, señaló el fiscal. En ese sentido, recordó que uno de los hechos clave fue el hallazgo de más de 30 autos de alta gama sin documentación en un galpón vinculado a Esteban, lo que dio impulso a una investigación más amplia en la que se llegaron a secuestrar más de 300 vehículos.

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Respecto al proceso judicial, Fioriti indicó que el Tribunal Oral Federal ya se encuentra integrado y confirmó que el juez Nicolás Toseli estará a cargo del caso. Además, señaló que en los próximos días podría haber novedades sobre la fecha de inicio del juicio oral.

El fiscal también explicó que el delito de lavado de activos consiste en introducir en el mercado bienes de origen ilícito para darles apariencia de legalidad. En este caso, remarcó que se trata de una figura agravada por la participación de múltiples integrantes en una organización, lo que prevé penas de hasta 15 años de prisión, además de multas económicas.

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Por último, subrayó que uno de los puntos centrales de la causa fue el criterio de análisis de las maniobras investigadas. Según indicó, el Ministerio Público sostuvo que deben considerarse de manera integral y no como hechos aislados, postura que fue respaldada por la Cámara de Casación al ordenar que el caso avance a juicio.