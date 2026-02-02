La candidata oficialista Laura Fernández se impuso este domingo en las elecciones generales de Costa Rica con el 48,5% de los votos y fue electa presidenta en primera vuelta, marcando un triunfo contundente del oficialismo y evitando el balotaje.

Con más del 88% de las mesas escrutadas, Fernández logró una diferencia superior a los 15 puntos sobre su principal rival, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, quien obtuvo el 33,3% y reconoció la derrota pocas horas después del cierre de los comicios.

Respaldada políticamente por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y con guiños del expresidente estadounidense Donald Trump, Fernández celebró el resultado desde San José y habló de fundar una “tercera república”, en referencia a una nueva etapa institucional para el país.

En su discurso, la presidenta electa prometió un gobierno de “diálogo y conciliación”, aunque anticipó reformas profundas en el Poder Judicial y otras estructuras del Estado. Durante la campaña, su espacio también deslizó la posibilidad de impulsar cambios constitucionales que habiliten la reelección consecutiva.

Ramos, por su parte, aseguró que ejercerá una “oposición constructiva” y afirmó que acompañará al Gobierno cuando las decisiones sean “en beneficio del país”, aunque advirtió que no dejarán de marcar diferencias cuando lo consideren necesario.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, la participación alcanzó el 69,3% del padrón. Fernández asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo y se convertirá en la segunda mujer en gobernar Costa Rica, después de Laura Chinchilla.

Fuente: TN